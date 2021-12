Niederösterreich ist beim Impfen Sp(r)itzenreiter

Am Höhepunkt angelangt war laut Sanitätsstab bereits am Montag die Corona-Auslastung in den NÖ-Kliniken. Auch am Dienstag war aber kein Rückgang zu verzeichnen. Weiterhin kämpften 114 Intensivpatienten wegen der Schwere ihrer Infektion um ihr Leben. Bergauf geht es indes wieder mit der Impfquote.