Impfquote stagniert: „Advent-Grüße“ für Ungeimpfte

In Niederösterreich ist der Höhepunkt bei der Anzahl der Corona-Intensivpatienten, laut ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), wahrscheinlich schon erreicht. Trotzdem herrsche noch eine sehr angespannte Situation bei den Gesundheitsbehörden. Das Personal in den Kliniken arbeitete jedenfalls am Limit, betonen die beiden Politiker unisono.