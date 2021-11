Peak auf NÖ-Intensivstationen wohl diese Woche

„Keinerlei Verständnis“ zeigten Pernkopf und die Mediziner für Demonstrationen vor Kliniken wie am Wochenende in Baden. Man solle das Personal in Ruhe arbeiten lassen. „Es braucht Solidarität, wenn wir alle unsere Freiheit zurückbekommen wollen“, erklärte Pernkopf. An die 40 bis 50 Impfgegner hatten am Samstag unter anderem mit Megafon vor dem Krankenhaus Baden protestiert. Anzeigen gab es keine.