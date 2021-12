Im Einsatz für die Tradition und die gute Sache

25 Jahre ist es her, als unter der Schirmherrschaft des damaligen Landesgendarmerie-Kommandanten Willi Liberda die Gesellschaft der Gendarmeriefreunde gegründet wurde, um unverschuldet in Not geratene Gendarmenfamilien durch Benefizaktionen zu unterstützen. 2005 kamen auch die Familien von Polizisten dazu. In diesem Jahr wurde Polizei und Gendarmerie zusammengelegt und das Kärntner Gendarmeriekorps ohne große Würdigung aufgelöst.