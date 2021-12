2G-Regel auf Skipisten für Tiroler FPÖ Unfug

Siegessicher, 2G in Seilbahnen kippen zu können, ist FP-Tourismussprecher LA Alexander Gamper: „Wir werden einen Erfolg einfahren“, sagt er und erinnert an den Spruch des Verfassungsgerichtshofes vom diesjährigen 6. Oktober, wonach gleich mehrere Verordnungen des Tiroler LH Günther Platter (ÖVP) über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 in Skigebieten gesetzwidrig waren. Damals ging es noch um 3G in Skigebieten.