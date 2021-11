Tiroler FPÖ ruft wegen 2G bei Seilbahnen VfGH an

Die Tiroler Freiheitlichen machen gegen den 2G-Nachweis bei Seilbahnen mobil. Man werde wegen dieser „gesetzeswidrigen“ Maßnahme den Verfassungsgerichtshof anrufen, kündigte die Landespartei am Dienstag an. Scharfe Kritik gibt es auch in Richtung Seilbahner-Chef Franz Hörl.