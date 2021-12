Das Ländle der Ehrenamtler

Eine der ganz großen Qualitäten Vorarlbergs ist das enorme ehrenamtliche Engagement. Wie eine aktuelle Studie offenbart, bringen sich 55,7 Prozent der Vorarlberger (ab dem 15. Lebensjahr) in die Freiwilligenarbeit ein - der Topwert in Österreich. Die Corona-Pandemie bringt allerdings viele Vereine in Nöte.