In diesen Fällen sagen wir Danke!

Urlaubs-Problem

Einen Aufenthalt in einem Hotel hatte Irene S. gebucht. „Im Vorfeld habe ich informiert, dass ich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden darf, jedoch die gesetzlichen Anforderungen für eine Ausnahme erfülle, also ein Attest habe und PCR-getestet bin“, so die Salzburgerin. Trotzdem sei der Aufenthalt storniert worden, auch eine Rückfrage brachte keine Lösung. Gegenüber der Ombudsfrau bedauerte das Spa Resort Therme Geinberg, dass es zu einem Missverständnis gekommen sei. Sobald Aufenthalte wieder möglich seien und sich die Voraussetzungen für Ausnahmen nicht ändern, sei Frau S. herzlich willkommen und erhält ein Zimmerupgrade.