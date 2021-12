„Wir wollen im Herbst noch fleißig Punkte sammeln“

Feier in Deutschland

Harald feierte ihn zusammen mit der Familie daheim in Ingolstadt. „Es war mir total wichtig, diesen Tag mit meinen Liebsten zu verbringen. So oft sehen wir uns ja nicht, normal fahre ich nur alle zwei Wochen heim. Wir sind Steakessen gegangen, haben dann daheim den Abend gemütlich ausklingen lassen.“ Als Geschenk gab’s für den leidenschaftlichen Fischer einige Angelutensilien. „Wenn ich Zeit habe, bin ich oft drei, vier Tage durch in der Natur. Da kann man nie genug Sachen haben.“