Bilanz zum „Tag der Menschen mit Behinderungen“

Persönliche Assistenz ist nicht mit medizinischer Pflege gleichzusetzen: Vielmehr geht es darum, Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz oder auch in der Freizeit zu unterstützen. „Üblicherweise gibt es diese in Kärnten längstens bis 22 Uhr“, kritisiert Ernst Kocnik vom Monitoringausschuss. „Nachtdienste gelten als Pflege und werden daher nicht finanziert.“ Betroffene seien daher meist von Angehörigen abhängig – selbstbestimmtes Leben und gelebte Inklusion schauen anders aus.