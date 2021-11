Dreiste Täter stahlen Bargeld aus Hofläden

Hofläden, also Selbstbedienungsverkaufshütten, in denen Landwirte ihre Produkte direkt anbieten, erfreuen sich seit Beginn der Corona-Pandemie großer Beliebtheit. Doch auch Kriminelle haben scheinbar erkannt, dass es dort etwas zu holen gibt. „In den unversperrten Hofläden liegt das Wechselgeld oft teils frei zugänglich herum, denn die Betreiber vertrauen ihren Kunden“, so ein Polizist zur „Krone“.