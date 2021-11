Überfall auf Oma: „Wunder, dass sie noch lebt!“

Motiv der Tat dürften Geldprobleme gewesen sein. Einer der beiden spielsüchtigen Tatverdächtigen soll in einem Verwandtschaftsverhältnis zu einem Familienmitglied stehen. Deswegen habe man sich wohl auch dieses Haus ausgesucht. Die Steirer befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft.