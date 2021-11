Brutaler Überfall auf Oma: 2 Verdächtige schweigen

Die beiden kurz nach einem brutalen Raubversuch in Eggersdorf bei Graz am vergangenen Donnerstag festgenommen Männer schweigen bei der Befragung durch Kriminalisten weiter. Der Gesundheitszustand ihres Opfers - einer 55-Jährigen aus dem Burgenland, die in einem Einfamilienhaus im Bezirk Graz-Umgebung auf ihre Enkelin (3) aufgepasst hatte - ist stabil. Sie wurde am Wochenende noch einmal operiert, konnte aber bisher nicht befragt werden.