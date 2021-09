AMG GT 63 S E Performance: Der Stärkste von allen

Als emissionsfreier Antrieb für kurze Etappen taugt der Plug-in-Hybrid also kaum. Stattdessen soll der Elektro-Anteil für überlegene Fahrleistungen sorgen. Insgesamt stellt das System 620 kW/843 PS und bis zu 1470 Nm zur Verfügung. Der Verbrenner leitet seine Kraft dabei über die klassische Allrad-Mechanik an beide Achsen, der E-Motor treibt zusätzlich die Hinterräder an. So spurtet die Limousine in 2,9 Sekunden auf Tempo 100, maximal sind 316 km/h möglich. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 8,6 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 196 Gramm pro Kilometer. Beide Werte liegen deutlich höher als bei klassischen Plug-in-Hybriden mit größerem E-Schwerpunkt, fallen im Vergleich mit den konventionellen Varianten des GT 4-Türers niedrig aus - die reinen V8-Modelle liegen oberhalb von 12 Litern.