Nur wenige Verstöße in der ersten Woche Lockdown

Kein Shoppen in Ungarn

Auch „Lockdown-Flüchtlinge“, die beispielsweise nach Ungarn zum Shoppen fahren, sind bisher keine aufgefallen. Derartige Ausflüge sind nur schwer in Einklang mit den geltenden Maßnahmen zu bringen. Generell sei weniger an den Grenzen los, da viele Einpendler, wie etwa Friseurinnen, derzeit nicht in die Arbeit müssen.