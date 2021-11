Gemeinderatgeber für sichere Schulwege kommt

„19 Kinder im Vorjahr in Tirol auf Schulweg in Unfall verwickelt“

Das erfreut die Tiroler NEOS, handelt es sich dabei doch um eine Idee der pinken Partei. „19 Kinder waren vergangenes Jahr in Tirol auf ihrem Weg zur Schule in einen Unfall verwickelt. Solange die Zahl 0 in der Unfallstatistik nicht aufscheint, besteht Handlungsbedarf“, erklärt NEOS-LA Andreas Leitgeb.