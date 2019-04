„Sicherer Schulweg“: Gefahr im Unterland!

Viele besorgte Eltern haben sich auf die neue „Krone“-Initiative „Sicherer Schulweg“ gemeldet. Sie haben uns gefährliche Stellen beschrieben und teils Fotos davon in die Redaktion geschickt. Können wir auch Ihnen dabei helfen, dass Ihre Kinder sicher in die Schule kommen? Dann setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung, zeigen Sie Gefahrenstellen auf!