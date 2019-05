„Muss da zuerst etwas Schlimmes passieren?“

Mit 100 Sachen an Kindern vorbei

Das Problem: Die Grießauer Kinder müssen in die Volksschule und Neue Mittelschule taleinwärts nach Elbigenalp pendeln. Da sich die Bushaltestelle auf der rechten Seite der Lechtaler Bundesstraße befindet, ist diese täglich zu überqueren – und das im morgendlichen Berufsverkehr. Es gibt dort weder Tempolimit (erlaubte Geschwindigkeit daher 100 km/h), noch einen Zebrastreifen, noch eine Warnblinkanlage, noch ein Warnschild – das bestätigte auch der Lokalaugenschein der „Krone“ „Das einzige, was in den letzten Jahren geschehen ist“, so der besorgte Vater, „ist ein Überholverbot. Muss denn erst etwas passieren?“ Er denke nicht nur an die Kinder, sondern auch an alte Menschen, die mit dem Bus fahren möchten. Mittlerweile chauffiere man viele Schüler mit dem Auto in die Schule. Sohn Jona ergänzt: „Die Mamas gehen alle mit ihren Kindern mit zur Bushaltestelle“.