Bursch ging mit Hammer auf Sozialpädagogen los

Ausgezuckt ist der 15-Jährige am Sonntagnachmittag in einer sozialpädagogischen Betreuungseinrichtung für Jugendliche in Wolfern. Der Bursch attackierte gegen 14.45 Uhr im Betreuerbüro einen Sozialpädagogen, schlug ihm mehrmals mit der Faust und der flachen Hand ins Gesicht.