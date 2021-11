Thomas Hopfner tritt als Klubobmann zurück

In einer Aussendung gab Thomas Hopfner am Montag bekannt, dass er sein Amt als Klubobmann der SPÖ Vorarlberg zurücklegen will. Diesen Schritt begründete Hopfner auch mit der Wahl von Gabi Sprickler-Falschlunger zur neuen SPÖ-Chefin. Dazu schreibt Hopfner: „Eine Wahl ist niemals nur eine Wahl einer Person - sondern damit verbunden geht einher eine Entscheidung über Zielvorstellung, Hoffnungen, Perspektiven und Zukunftsbilder und Zukunftshoffnungen! Die getroffene Richtungsentscheidung der SPÖ ist zur Kenntnis zu nehmen.“