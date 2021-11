Karambolage auf Autobahn: Drei Mal Totalschaden

Ein 22-jähriger Fahrer war am Montag um 5.15 Uhr auf der A14 in Richtung Tirol unterwegs, als er auf der Höhe Dornbirn Nord wegen des Schnees auf der Fahrbahn ins Schleudern geriet, gegen die Außenleitschiene und schließlich auch noch gegen die Mittelleitschiene knallte. Ein nachkommender 28-Jähriger hielt sein Fahrzeug an, sicherte den Unfallort und kümmerte sich um den 22-Jährigen.