Hofladenbesitzer jagte flüchtende Serien-Eierdiebe

93 gestohlene Eier fanden Polizisten in der Wohnung eines Rumänen, der mehrmals in einen Selbstbedienungsladen für landwirtschaftliche Produkte in Schleißheim (Oberösterreich) eingebrochen war. Der 39-jährige Besitzer nahm am Samstag, nachdem der Dieb erneut aufgetaucht war, eigenständig die Verfolgung auf.