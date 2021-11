Polizei beendet iIllegale „Impfaktion“ in Lübeck

Am Flughafen Lübeck in Norddeutschland haben Polizei und Stadt am Samstag eine unzulässige Impfaktion mit großem Andrang beendet. Es besteht der Verdacht, dass das dort verimpfte Vakzin nicht zugelassen ist und es somit um eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz handelt. 50 Personen seien schätzungsweise geimpft worden, bevor Polizeibeamte einschritten.