Nur nicht im Status quo verharren!

Da es die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren aber nicht zuließ, bei rund 400 Veranstaltungen etwa 40.000 Gäste zu begrüßen, übten sich Heike und ihr Team in Improvisation: „Neben Tanz-Performances am Freiluft-Parkdeck und einer eigenen Online-Version des Menschenrechts-Filmfestivals ’Human Vision’ waren wir mit die Ersten im Ländle, die Konzerte und andere Events gestreamt haben.“ Und nach Corona? „Verharren im Status quo bedeutet Stillstand, also müssen wir in Bewegung bleiben. Ich habe etwa die Vision eines feministischen Mehrsparten-Festivals.“ Das könnte spannend, kritisch und widerständig werden!