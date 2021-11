Landesrätin: Afrika-Rückkehrer sollen sich melden

Wer sich bei der AGES meldet, bei dem wird ein behördlicher PCR-Test durchgeführt und auf Virusvarianten überprüft. Damit soll die Einschleppung der neuen Variante verhindert werden. Neben der neu eingerichteten Nummer 01/2675032 können Kontaktdaten und Informationen zur Reisetätigkeit auch per Mail an anfragen@ages.at geschickt werden. In Vorarlberg besteht außerdem die Möglichkeit, sich bei der Gesundheitsnummer 1450 zu melden - dort wird man dann entsprechend weiter geleitet.