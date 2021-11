Drei Unfälle hielten die Einsatzkräfte auf Trab

Einer 19-jährige Frau aus Hermagor war Freitagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Gailtalstraße unterwegs. Auf Höhe Michehofen verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte es das Fahrzeug auf eine Böschung und anschließend auf ein Verkehrsschild. Die junge Frau aus Hermagor musste mit Verletzungen in das Spital gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.