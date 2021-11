„Gehaltserhöhungen, sobald es das Budget zulässt!“

Personalvertreter mit an Bord

Ganz ohne Bonitäten wird es wohl nicht ablaufen. „Wir haben drei, vier Punkte, die wir uns überlegen müssen, die Gewerkschaft auch. Nächste Woche reden wir über diese Vorhaben weiter“, so Scheider. Das bestätigt Personalvertreter Laussegger: „Es war ein konstruktives Treffen. Wir wollten von Anfang an in die Gespräche eingeschlossen werden. Am Wochenende lassen wir uns die Sache durch den Kopf gehen und bereiten Ideen vor.“