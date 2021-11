Austria geht in drei Spielen halbe Million flöten

Die Bilanz der Aufstiegssaison 2020/21 sieht auch nicht gut aus, weist ein Minus von 3,52 Mio. € auf. „Aber kein Grund zur Sorge. Wir haben keine ausstehenden Zahlungen, keine Verbindlichkeiten. Es fehlt uns halt immer noch ein Hauptsponsor“, so Gärtner. Der Verein hänge weiter an den Mäzenen Tomi und Zeljko Karajica, die dem Klub ein Kapital in Höhe von 4,48 Mio. € zur Verfügung gestellt haben. „Bei uns ist’s halt nicht anders als bei WAC und Dietmar Riegler oder KAC und Heidi Horten“, so Gärtner.