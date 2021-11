Zwei Firmen im Bezirk Oberwart bestohlen

In der Nacht von Dienst auf Mittwoch verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einer Firma in Riedlingsdorf und zapften von einem dort abgestellten LKW fünf- bis sechshundert Liter Diesel ab. Zur gleichen Zeit wurde bei einer anderen Firma eingebrochen und dort Bargeld in bisher unbekannter Höhe und diverses Werkzeug gestohlen. Außerdem drangen die Einbrecher in drei Conainer ein und nahmen weiteres Werkzeug und Alufelgen mit.