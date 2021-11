Berthold kämpft in China gegen seinen „Heat-Fluch“

Mit Rang fünf war der Vorarlberger Frederic Berthold in der Qualifikation für den Weltcupauftakt in Secret Garden (Chn) so gut wie noch nie zuvor in seiner Skicross-Karriere. Am Samstag will der 30-Jährige aber nochmals einen draufsetzen, endlich seinen „Heat-Fluch“ überwinden und damit sein bestes Weltcupergebnis klarmachen.