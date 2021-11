Statt in Quarantäne betrunken am Fahrrad unterwegs

Eine ziemlich schlechte Idee hatte am Mittwoch ein 68-Jähriger in der baden-württembergischen Gemeinde Oberteurigen (D) unweit der Grenze zu Vorarlberg: Der Mann, der eigentlich in Quarantäne sein hätte sollen und auch Symptome einer Corona-Erkrankung aufwies, war sturzbetrunken mit seinem Fahrrad im Dorf unterwegs.