Wirtschaft: „Dieser Lockdown ist eine Katastrophe“

Für viele steirische Händler ist das aber nur ein schwacher Trost. „Für den Handel ist dieser Lockdown in der wichtigsten Zeit des Jahres eine einzige Katastrophe. Der wirtschaftliche Schaden wird gigantisch sein“, ist Jean-Erich Treu, Eigentümer des Leobner Einkaufszentrum LCS, überzeugt. Er kritisiert die Politik hart: „Für mich ist das alles nicht durchdacht. Auch der Umsatzersatz, den man dann bekommt, ist ja nie so hoch, wie die eigentlichen Einnahmen. Außerdem will man als Unternehmer nicht abhängig von Almosen sein.“