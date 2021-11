Siebenmal ohne Führerschein erwischt: Festnahme!

Des Weiteren kommt auf ihn jetzt eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, da er aufgrund des Erreichens von mehr als acht Punkten in Deutschland nicht mehr fahrberechtigt ist. Insgesamt wurde der Beschuldigte allein in Bayern in den letzten drei Jahren bereits siebenmal wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt. Eine empfindliche Strafe dürfte in diesem Fall die Folge sein.