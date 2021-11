Pfizer-Mitarbeiterin soll Akten gestohlen haben

Mehr als 12.000 Dateien - darunter zahlreiche Dokumente mit vertraulichen Informationen - soll Chun Xiao Li auf ein Google-Drive-Konto hochgeladen haben. Die Dokumente sollen sich auf eine breite Palette von Themen beziehen, darunter Analysen von Impfstoffstudien, operative Ziele und Entwicklungspläne für neue Medikamente, so Pfizer in einer am Dienstag beim U.S. District Court for the Southern District of California eingereichten Klage.