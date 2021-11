Israel impft nun Kinder ab 5 Jahren gegen Corona

Israel hat mit der Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Die Impfkampagne startete offiziell am Dienstag. Bereits am Vortag wurde Kindern an einigen Orten der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht. Der Corona-Beauftragte des Landes, Salman Sarka, sprach laut Medien von einer „Feier für Kinder und Eltern, die ihre Kinder nun schützen können“. Tausende Impftermine bei den zuständigen Krankenkassen sind bereits gebucht.