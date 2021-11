Regierung bestellt 350.000 Dosen Covid-Medikamente

Auch Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) verteidigte die Einführung einer Impfpflicht als „langfristige Maßnahme“. Sie appellierte aber an die Bevölkerung, sich schon jetzt impfen zu lassen. Dabei müsse man vor allem an die Kinder denken, für die es aktuell noch keine Impfung gebe. Diese müsse man beschützen, da auch Kinder auf der Intensivstation landen könnten. „Deshalb die Impfpflicht“, so Raab. Sie verstehe, dass viele die Pflicht als einen Eingriff in ihre persönliche Freiheit sehen würden, aber die Impfung sei der „Weg zurück in die Freiheit für uns alle“. Ein Impfstoff für Fünf- bis Zwölf-Jährige werde „hoffentlich“ noch diese Woche zugelassen.