93 Erkrankte im Spital und 302 Neuinfektionen

93 Corona-Patienten im Krankenhaus

In den Spitälern spitzt sich die Lage zu: So zählt das Burgenland seit gestern sechs weitere Corona-Patienten, wobei damit am heutigen Donnerstag 93 Infizierte in burgenländischen Krankenhäusern behandelt werden müssen. 14 von ihnen benötigen dabei eine intensivmedizinische Betreuung.