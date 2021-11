Der nächste Triumph für Vorarlbergs Herren

Nachdem Christian Hirschbühl den Heimweltcup in Zürs-Lech gewinnen konnte und sich zuletzt auch Juniorenweltmeister Lukas Feurstein mit seinem Erfolg beim FIS-Slalom am Pass Thurn in die Siegerliste der neuen Saison eintragen konnte, zog nun der Bezauer Max Greber nach. Der 20-Jährige gewann den FIS-NJR Riesentorlauf im Schweizer Zinal. Ebenfalls erneut stark: die 17-jährige Bregenzerwälderiun Victoria Olivier.