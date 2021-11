Topleistungen und Topcomeback beim Olympia-Test

Das beste Quali-Ergebnis für Berthold, der als Alpiner einst in der Wengen-Kombi im Jänner 2017 auf Rang drei fuhr und in diesem Winter seine vierte Saison als Skicrosser in Angriff nimmt. Doch der 30-Jährige war in Secret Garden nicht der schnellste Österreicher: Der Steirer Robert Winkler fuhr auf Rang drei, musste sich im Olympiarevier nur den beiden Schweizern Ryan Regez und Alex Fiva geschlagen geben. Mit dem Oberösterreicher Johnny Rohrweck (13.), sowie den beiden Niederösterreicher Johannes Aujesky (25.) und Tristan Takats (28.) schafften es drei weitere ÖSV-Läufer in die Finalläufe am Samstag.