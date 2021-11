Gezerre um Schulen | Gezerre um Impfungen

Und wieder einmal geht es um die Schulen! Nach all dem Chaos seit dem vergangenen Freitag, seit Eltern (und den Kindern) die Entscheidung über Schulbesuch oder nicht übertragen wurde. Seither erregen sich Direktoren, Lehrer, Eltern und Schüler über die mangelhafte, höchst widersprüchliche Kommunikation rund um den Schulbetrieb in diesem 4. Lockdown. Gleichzeitig ist die Zahl der Infektionen an den Schulen extrem hoch. So verdichteten sich zuletzt die Gerüchte, ab nächster Woche würden die Schulen doch schließen und in das sattsam bekannte und so ungeliebte Distance Learning wechseln. Das wurde gestern allerdings von der Regierung heftig dementiert. Freilich: Vor einer Woche wurde auch noch bis Donnerstag Abend heftig dementiert, dass Österreich vor einem neuen landesweiten Voll-Lockdown stünde - um ihn in der Nacht auf Freitag dann doch zu beschließen. Fest steht: Kinder und Jugendliche sind besonders Leidtragende in der Pandemie. Schulen auf, Schulen zu - kein Wunder, wenn da Eltern, Schüler und Lehrer bei diesem Gezerre verzweifeln.