Lesefuchs Theo: „Macht mit bei Videos & Lesepass!“

Lesepass für alle Schulen

Viele Partner unterstützen uns beim Lesepass: Kelag, Arbeiterkammer, Bildungsdirektion und mini-max. Gregor Fritz hat seiner Schülerzeitung auch heuer wieder den Lesepass beigelegt und so in die Schulen geliefert. Und es gibt auch Partner, denen es ebenfalls wichtig ist, dass Kinder gut lesen können. Sie stellen dafür Belohnungen zur Verfügung: So ist Helga Happ mit dem Reptilienzoo von Anfang an dabei. Die Wörthersee-Schifffahrt lädt zu Rundfahrten und Minimundus zu spannenden Rundgängen in der kleinen Welt. Die Adlerwarte bietet Gratiseintritt zu ihren Flugschauen und zum Greifvogelpark und auch im Alpen Wildpark Feld am See trifft man Tiere.