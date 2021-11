„In Wörgl geht es noch viel schlimmer zu!“

Eine gute Organisation sei nicht vorhanden, in der Privatwirtschaft sei man mit so einem Konzept schon längst gekündigt worden, sagt er. „Rund 1,5 Stunden Wartezeit trotz Termin ist unglaublich. Für Impfwillige, die keinen Termin hatten, war eine eigene Warteschlange vorgesehen. Sie waren viel schneller an der Reihe als jene Menschen mit Termin“, ärgert er sich.