Ewiges Warten vor Tirols Impf- und Testzentren

Fleißig Stiche verabreicht werden dieser Tage in den Impfzentren in Tirol. Allein am Montag waren es über 5000 Impfungen. Auch der Ansturm bei Teststraßen, Ärzten und Apotheken für einen PCR- oder Antigentest ist enorm. Im Sinne der Pandemiebekämpfung ist das freilich zu begrüßen. Damit verbunden sind aber auch teils überlange Wartezeiten, die so manch einem Test- bzw. Impfwilligen sauer aufstoßen. Am Management wird - auch vom Personal selbst - lautstark Kritik geübt, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ am Dienstag zeigte.