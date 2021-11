Homeschooling-Welle steht in Tirol bevor

Ab zwei Fällen Zuhause

Seit Mittwochmittag können solche Anträge gestellt werden. Dies sei in enger Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde des Landes und dem Bundesministerium möglich. Wenn in einer Klasse zwei oder mehr positive Fälle auftreten, die durch PCR-Tests bestätigt wurden, kann die Schule einen entsprechenden Antrag auf Distance Learning stellen. Das könnte in den nächsten Tagen wohl zahlreiche Klassen betreffen, denn zuletzt wurden der Bildungsdirektion 2707 positiv getestete Schüler gemeldet. Das zehre auch am Nervenkostüm der Direktoren sowie dem Lehrpersonal.