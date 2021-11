Rabiater Hundebesitzer zu Geldstrafe verurteilt

„Bin doch kein brutaler Mensch“

Ziemlich genau das Gegenteil sagt hingegen die Zeugin in ihrer Einvernahme aus. Auch eine Anwohnerin bestätigt die Aussagen der Frau in weiten Teilen. Was der Arbeitslose kopfschüttelnd mit den Worten „Ich bin doch kein brutaler Mensch“ kommentiert.