Menschen sind gescheiter als Roboter - meistens!

In Frames gefangen

Wieso kann man in Frames - also in der Anwendung bestimmter mentaler Modelle - gefangen sein? „Wenn man einmal einen Hammer hat, sieht man viele Nägel, die man einschlagen kann“, antwortet der Wissenschaftler. „Wir Menschen sind faul. Schnell wird zu bekannten Lösungen gegriffen, ohne zu überlegen, ob das zu eng ist. Dabei hätten wir die Möglichkeiten im Kopf.“