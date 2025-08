Eishockey-Graz träumt! „Der Titel ist drinnen!“

Eine Show in Orange! Die 99ers-Fans stehen beim Eingang Schlange, die berühmten Schnitzelsemmeln gehen weg, als hätten die Eishockey-Fans eine Fastenzeit hinter sich. Beim Fan-Shop der 99ers wird „gustiert“, oben im VIP verkaufen Trainer Harry Lange und Co. Tickets für die Saison. Die eine werden könnte, an die man sich in Graz lange erinnert.