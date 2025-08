„Nicht nur Palhinha war eine Fehlinvestition“

Anstatt Spieler zu holen, die kaum zu Einsätzen kommen, würde Matthäus erst einmal in den eigenen Reihen nachsehen. „Ich würde mir wünschen, dass Talente wie Wanner oder Karl auch in den ersten Bundesligaspielen gegen Leipzig, in Augsburg und gegen den HSV ihre Einsatzzeiten bekommen würden“, so der Weltmeister von 1990. Mal sehen, ob sein Wunsch bei Kompany ankommt ...