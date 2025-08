Picasso-Fälschungen in Stuttgart versteigert

So gelangten die gefälschten Bilder laut dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg an das Stuttgarter Auktionshaus. Inzwischen wurde eines der verkauften Werke bei einer Kunsthandlung in Worms beschlagnahmt, während sich das Zweite in Österreich befindet. Die Carabinieri-Einheit zum Schutz des Kulturgutes in Rom habe Anfang Juli „Maßnahmen“ gegen den verdächtigten Mann vollstreckt. Weitere Informationen dazu teilte die Polizei nicht mit.