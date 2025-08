Brite (17) quälte Katzen zu Tode und plante Mord

„Es waren ohne Zweifel die schrecklichsten Verbrechen gegen Tiere, die ich an diesem Gericht gesehen habe“, erklärte eine Richterin in London am Montag bei der Urteilsverkündung gegen einen 17-Jährigen, der zwei Kätzchen zu Tode gequält hatte. Doch der Teenager hatte noch mehr vor, er muss nun für ein Jahr in Haft.